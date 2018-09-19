〈中部〉《增加備援水》大肚深井工程 明年2月完工

2018-09-19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕隨著大肚、烏日人口成長，供水需求增加，水公司規劃在大肚、烏日地區展開鑿井，大肚運動公園的深井工程正在進行，將於明年二月底完工，預計每日可增加兩千五百噸的常態備援水量；烏日地區因為有大型商場要興建，水公司將在自治公園開兩口深井，將可獲得三千噸的水源；一旦完工，將可讓大肚、烏日供水更穩定。

大台中地區經濟日益發展及人口逐年增加，為確保民眾用水需求，台水公司第四區處配合「前瞻基礎建設—防災及備援水井建置計畫」，逐步鑿設深度一百公尺以上之十六英寸深井，增加地下水水源做為備援水量。

水公司第四區處處長蕭淑貞表示，將逐區新鑿卅三口深井，計畫目標一○九年底，預計將提供台中市每日七萬噸常態備援水量，以確保台中地區穩定供水。

每日可增加兩千五百噸水量

大肚一日用水需求原有一萬兩千三百噸，因人口增加，水公司目前正在大肚運動公園進行深井鑿設工程，開鑿一口井，總工程經費約為一千四百萬元，估計於明年二月底完工，每日可增加兩千五百噸的常態備援水量。

烏日自治公園旁 規劃兩深井

另外，烏日地區每日用水需求量約兩萬九千五百噸，目前供水已達飽和，水公司規劃在附近進行鑿井兩口，將可獲得三千噸水源，不僅滿足商場用水，也讓烏日地區用水更為穩定。