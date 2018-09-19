〈中部〉彰化校園種電 打造110座光電球場

2018-09-19

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣政府第三期「校園種電」計畫昨天簽約，縣長魏明谷表示，由得標廠商將出資在縣內的六十所學校內，打造一一○座光電球場，平時不但能遮風擋雨，又能發電賣錢，更為政府省下七億元的興建費用。

彰化縣近年來積極推動綠能政策，而「校園種電」計劃即是重點之一，第一前及第二期是以校舍屋頂為主，由得標廠商採購太陽能板設備並施作，回饋二十四％的電費收入給學校，做為教育使用，而第三期則是運用學校現有一般球場，結合太陽能光電，打造出具有再生能源、遮陽防雨以及綠金回饋的功能的「光電」球場。

廠商出資 售電收入回饋3.5％

目前此計畫「旭忠能源公司」得標，預計在二年間於彰化縣的六十所學校內，打造一一○座光電球場，興建費用全由廠商負擔，可省下七億元的教育支出，其後又能取得三．五％的售電收入回饋。

在昨天的簽約儀式上，教育部次長范巽綠表示，彰化縣是全國擁有最好風力發電及太陽能的縣市，全力發展綠能產業，為再生能源的發展立下典範，而「校園種電」中的「光電球場」，更能讓學生在運動時擋風、遮雨、且能發電再回饋，正是「多贏」的策略。

縣府省下七億元興建費用

魏明谷則指出，縣府開源節流，第三期將由廠商打造球場，並無償給學校使用，以教育部補助興建風雨球場一座七百五十萬元經費來估算，可以省下七億元公帑，而得標廠商大量採購太陽能板設備，有效降低建置成本，更能提高參與意願，為我國目前推動的綠能政策，打下基礎。