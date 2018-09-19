〈中部〉草屯大成街停車場啟用 預估年賺500萬

2018-09-19

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮又多了一隻幫公庫賺錢的金雞母！位在草屯鎮市區的大成街停車場，昨日落成啟用，七間店舖「完租」，加上一八○個停車位，預估一年可賺五百多萬元，公所該停車場外設置長形廣場，將以一天二千元便宜價格租給市區民眾作為婚喪喜慶之用，讓民眾不用再冒險在道路上搭棚辦活動。

改善市區停車問題 另7店舖也完租

草屯鎮大成街停車場去年九月二十日開工，今年五月三日建築物完工，取得使照和店舖招租作業後，昨日舉行落成啟用典禮。該停車場面積五千二百多平方公尺，除七間店舖，另有一八○個停車位，將改善市區住戶及附近店家來客停車問題，最多可開放一四五個車位提供月租。

草屯鎮長洪國浩表示，停車場的結構基礎可建三層樓，但先建兩層樓，日後若空間足夠使用可加蓋。而停車場採用數位化車牌辨識系統，管理車輛進出，未來也將設置太陽能光電板推動綠能。預估該停車場停車格和店舖租金收入，一年約有五百餘萬元進帳，加上原有的草屯立體停車場及中正路臨時停車場一年共有二千四百萬元收入。

廣場供婚喪喜慶之用 日租二千元

大成街停車場與鎮內其他公有停車場最大的不同，是公所在建物的一側留了逾一五○坪的空地，將以一天二千元的租金，提供給鎮民辦活動或婚喪喜慶之用，洪國浩說，停車場會提供電源給租廣場使用的民眾，有了這個空間後，市區民眾就不用再冒險於道路搭棚，也不用怕影響交通。

另外，每天至少為公所賺兩萬多元的中正路臨時停車場，因停車率高，車輛進出頻繁，兩部繳費機、車輛出入控制桿常故障，民眾抱怨頻仍。草屯鎮已決定更換該停車場的繳費系統，從傳統式改為數位化車號辨識系統，洪國浩說，該系近日就會發包，希望很快就能讓民眾使用新系統。