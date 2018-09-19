〈中部〉黃俊勝愛心便當助弱 5年無店休

2018-09-19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「愈做愈歡喜！」北港一家素食自助餐店老闆黃俊勝五年多來每天提供四十多個愛心便當給鎮內邊緣戶、獨居老人，因為擔心店休他們會餓肚子，全年無休開店，他說，只要做得動就會繼續做下去。

日送40多個便當給邊緣戶、獨老

五十歲的黃俊勝曾在夜市擺攤賣火鍋二十多年，平日與妻子參加公益社團助貧及關懷弱勢，捐款或協助送物資、關懷慰問、打掃環境等，五年多前訪視一位單親爸爸獨自扶養五名子女，打零工收入不穩定，經常有一餐沒一餐，卻因名下有一塊與家族多人共同持分的小小土地，無法獲得任何補助，社團也只能提供物資。

黃俊勝表示，他看了很不捨，且類似案例很多，加上有意結束夜市火鍋生意，與家人商量後，在北港義民路開素食自助餐店，並提供鎮內邊緣戶、獨居老人免費愛心便當，初期一週只送一天，後來增為兩天、四天、七天，三年來每天送出四十多個愛心便當。

黃俊勝指出，初期是他與妻子做，後來友人、顧客得知贊助費用或提供鹽及各種食材，這是集眾人善心的愛心便當，有位北部朋友一個月贊助三百元，一次拿出五年費用，加上看到長輩吃著熱熱的愛心便當臉上幸福滿足表情，愈做就愈歡喜、起勁。

擔心店休長輩沒飯吃，黃俊勝開業五年多來，除今年初去花蓮賑災義煮店休四天，幾乎全年無休，連除夕都照常營業，過年過節還加菜。

黃俊勝一個月前因腰椎舊疾復發，痛到無法動彈，擔心愛心便當斷炊，他的兒子黃祐增耳濡目染父親善舉，得知後向餐廳老闆請假回家幫忙，不僅負責店內大小事，打包、送愛心便當也一手包辦。