〈中部〉蘭潭、仁義潭 中秋禁放爆竹、烤肉

2018-09-19

〔記者曾迺強、蔡宗勳／嘉義報導〕供應大嘉義地區民生用水的蘭潭、仁義潭水庫，每逢中秋夜都要慎防遭爆竹污染水質，以往甚至有人將仁義潭大壩堤防卵石拿來當作烤肉工具；自來水公司第五區管理處將於廿三、廿四日一連兩天晚間六到十一點，在仁義潭周邊實施車輛管制，並在雙潭取締民眾違規行為，包括擅自搬用堤防卵石、將爆竹射向水庫等，違者得依違反「水利法」開罰一到六萬元。

雙潭加強取締 最高罰6萬元

水公司第五區管理處副處長張煥獎說，雙潭往年中秋夜都聚集大批遊客，曾有民眾到堤防搬卵石來當作烤肉爐架，不僅危及壩體結構安全，留下垃圾也污染水質，近十年來中秋夜皆派員在雙潭壩頂及壩尾等處巡邏，雖仍有零星民眾施放爆竹，但已逐年減少，去年仁義潭實施交管後，違規數降到零。

23、24日晚 仁義潭周邊交管

張煥獎說，今年仁義潭中秋假期擴大交管時段，水公司人員在警察、消防人力協助下，將在仁義潭進出口（三叉路圓環）至「嘉義之眼」水滴裝置藝術處共三百公尺長的路段管制，管制期間只有行人、單車可通行。

此外，依嘉義縣、市政府訂定「爆竹煙火施放管制自治條例」規定，嘉縣每日深夜十一點至翌日清晨六點、嘉市每日深夜十點至翌日清晨六點禁止施放爆竹煙火，違規者開罰三至十五萬元，但中秋節等民俗節慶當日不在此限；嘉縣消防局危險物品管理科長蔡朝全說，廿二、廿三日如有違規行為會加強取締；嘉市消防局災害預防科長陳建志說，將偕同警局、環保局，在東、西區成立專案小組機動巡邏取締違規。

中秋假期活動多，縣府文觀局及嘉縣文化基金會等單位廿一日晚間六點在竹崎地區農會內埔辦事處前廣場辦「內埔團圓月」中秋晚會；布袋鎮公所廿二至廿四日一連三天在海風長堤舉辦「秋囍文化節」，付費搭乘觀光漁筏欣賞海上光雕秀活動於每晚六點半至九點半，廿三日晚間六點半祈福晚會登場，邀王中平等歌手與鄉親同樂。