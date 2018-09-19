〈中部〉大選綁公投 台中尚缺4600名選務人力

2018-09-19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕距年底大選約兩個月時間，台中市需三萬三千餘名選務人力，目前還缺近四千六百人，多是教職人員缺，有學校反映因今年大選綁公投且公投案多，部分教職員擔心選務變複雜且將開票到半夜，參與意願低；台中市選委會與教育局均強調，會盡全力宣導，有信心能達成招募目標。

1601個投開票所 需3.3萬選務人員

今年地方公職人員選舉訂十一月廿四日舉行，台中市選委會指出，今年全市廿九區共設一六○一個投開票所，需三萬三千餘名選務人員。

台中市選委會依選罷法規定招募所需公教管理員人力，依機關、學校所屬員額比例分配招募目標，距離投票日還有兩個多月時間，台中市選委會總幹事盧政遠指出，目前選務人力還有四千六百餘名缺口，多是教職人員缺，有學校僅招募到一、二成，甚至有學校僅募到個位數。

公投案多選務雜 不少老師卻步

盧政遠說，初步了解，之前傳出公投案多達九案，因公投成案數尚未確定，且公職選舉年滿廿歲可投票，公投是年滿十八歲即可投票，選務複雜度增加，讓教職人員參與選務卡關。

也有學校反映，參與選務雖有工作津貼及補休、記嘉獎等，但今年招募明顯吃力，尤其之前傳出公投案數多達九案，讓不少老師卻步，甚至有老師本來點頭參加，一聽公投案可能爆量，嚇得打退堂鼓。

面對教師的反應，有學校說，畢竟選務工作採自由參與，只能多勸說。

盧政遠說，投開票作業均有標準化流程，會全力維持開票效率；他另指出，公教人員畢竟在大眾心中仍具有一定公信力，呼籲教師多支持民主選舉盛會。

教育局指出，今年選務確實繁重於以往，將向中選會反映教師心聲，建議增加工作津貼或補休等，提高參與意願。