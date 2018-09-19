〈中部〉彰化中秋禁炮令來真的 已開2罰單

2018-09-19

〔記者張聰秋／彰化報導〕由於部份民眾常在中秋節時施放爆竹煙火，彰化縣消防局為此啟動「中秋暨國慶爆竹煙火管理」專案計畫，針對全縣四百六十九家縣內爆竹煙火列管場所，加強查察和宣導，執法重點除了深夜「禁炮令」時段之外，對於施放方式和對象也都納管，一經查獲絕不寬容，依法開罰三萬元到十五萬元罰鍰。

罰單3萬起跳 最高罰15萬

消防局災害預防科長張恭維表示，專案計畫法源精神來自「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」，全縣今年到目前為止，開出兩張違反爆竹煙火自治條例的罰單，顧及當事者首次觸法，都以最低罰三萬元裁罰，以收嚇阻作用，這兩張罰單一張是深夜違規施放，另一張是未依照產品規定施放方法，民眾擅自串聯成堆違規施放遭罰。

張恭維指出，查獲就絕不寬容，民眾不要心存僥倖，違法被抓既要繳交罰鍰，爆竹煙火還會被扣留或沒入，民眾和宮廟與機關團體千萬不要以身試法。

時段、方法和對象都納管

這次，除了深夜十時到隔天清晨六時禁止施放爆竹煙火之外，同時也不能未依照產品使用說明和注意事項而擅自亂放，造成火藥量加重，以及家長更不能讓十二歲以下小朋友單獨施放爆竹煙火，一旦獨犯前述三種情況，經查獲者施放者和小朋友的家長或照顧者，將會吃上三萬元到十五萬元不等罰鍰。

全縣各個消防分隊已經動起來，依照轄區權責編排臨時勤務，針對縣內爆竹煙火列管四百六十九家，包含販賣場所、香鋪行、可疑處所、廢棄工廠、工寮或隱蔽地點的房屋，加強爆竹煙火安全查察，同時對於商店、賣場、量販店、五金行、書局等相關爆竹煙火販賣場所，加強查察有無販賣未附加認可標示或達管制量以上的爆竹煙火。