〈中部〉五條港碼頭墊高 雲林縣府 減重工法安全無虞

2018-09-19

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣台西五條港因淤積及地層下陷問題，目前進行棧橋式碼頭整修，碼頭墊高約一．三公尺，蚵農卻發現工程未強化碼頭下的基樁，擔心結構強度不足，有安全疑慮；縣府水利處表示，為了減輕碼頭基樁負擔，增高的部分採減重工法，已減輕負擔，結構安全不會有問題。

淤積嚴重 墊高一．三公尺

台西鄉五條港棧橋式碼頭嚴重淤塞，加上地層下陷影響，不僅航道受阻，退潮時碼頭泊區更變成一片泥地，碼頭興建之初膠筏可以從橋下穿過，如今港口泊區泥沙嚴重淤積，橋下空間只剩二十公分，為解決膠筏靠岸問題，政府斥資一千三百萬元，在現有的結構上，墊高碼頭約一．三到一．五公尺。

施工未強化基樁 蚵農憂安全

雲林縣淺海養殖協會理事長林進郎表示，現有的碼頭已使用一段時間，政府逕行在現有結構上灌注水泥，卻未強化碼頭基樁，擔心新增的結構物會加重基樁負擔，加上漁民放蚵苗或收成蚵仔時，都會開貨車上碼頭，難道不會有安全之虞？

水利處主辦人員許鎮遠表示，五條港棧橋式碼頭有二百四十二尺，平時約有八十艘膠筏在此進出，因地層下陷，當初評估拆除重建須花六、七千萬元，經費龐大，整修的話，設計公司表示只能「加高」一次，由於碼頭每年沉降三到五公分，影響碼頭使用壽命，所以一次墊高到極限高度，經費約一千三百萬元，將趕在年底前完工。

水利處︰車輛限重否再行公告

許鎮遠指出，基樁深入地下約十六公尺，設計公司當初已考量新結構會增加基樁負擔，所以採減重施工法，增加的結構是空心的，碼頭載重沒有問題，另車輛駛上碼頭可能增加基樁負擔，為避免發生危險，會計算碼頭的承載能力後，再公告通行車輛是否限重。