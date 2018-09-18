〈南部〉中秋遊台南 活動好康一籮筐

2018-09-18

〔記者王涵平、萬于甄／新營報導〕中秋連假住台南，南市觀光旅遊局特蒐中秋主題活動資訊及好康優惠，強力推薦關子嶺泥漿溫泉與多處私房賞月景點，邀民眾攜家帶眷享受充實又超值的歡樂假期。

觀旅局表示，九月廿二日關子嶺溫泉美食節開幕安排太鼓、音樂、火舞等表演與夜巡，另有小禮物加碼送及摸彩、大成殿假日市集及浴衣體驗活動。

「水影映月」及「浪漫邀月」最Special的私房賞月景點，有「虎埤泛月」虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園及尖山埤江南渡假村等。

關子嶺溫泉風景區、一七五東山咖啡園區、台南都會公園及台南藝術大學等，都是賞月好去處。

安平運河遊船兼賞月，航程經過多座特色沿河橋樑，可從運河視角欣賞河水倒映月影美景，並看盡台南新舊城區。

各大景點在中秋連假也紛推出連假限定優惠專案及專屬活動。台南度小月也在九月廿二至廿三日在三二一巷舉辦台南小月季攤車藝術節。廿三日晚間七點起南瀛天文館將在熱鬧的花園夜市，展開路邊天文活動「花開月正圓—中秋賞月在花園」，民眾可用手機拍下月亮表面的玉兔。

藍晒圖文創園區則推出「中秋好朋友」手作市集×月光野餐音樂會。

南瀛天文館邀遊客找月亮女神

南瀛天文館今年以月亮女神阿緹米絲的神話故事為主題，設計一套「尋找月亮女神」任務遊戲，更舉辦中秋節射箭高手比賽、月亮燈手作、日本修曼機器人體驗會等活動，預計廿二至廿四日登場，邀遊客將躲藏的月亮女神找出來。