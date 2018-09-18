〈南部〉孔子代言 文化局推至聖點心麵

2018-09-18

〔記者劉婉君／台南報導〕繼「延平郡王」鄭成功代言的成功洋芋片、成功啤酒熱銷後，文化局再找來「明星級代言人」為新產品加持，昨天上市的「至聖點心麵」，在教師節前夕，請來至聖先師孔子伴讀，鼓勵學子「讀書要多用點心」、「一定要致勝」，希望再創搶購風潮。

延續成功洋芋片、啤酒 搶購熱潮

文化局古蹟營運科用創意點子，以另類手法行銷台南市古蹟，今年初首度推出以鄭成功文物館鎮館之寶「鄭成功肖像」為包裝圖案的成功洋芋片，並加上「一定要成功」及當代流行的手勢，希望拉近民眾對古蹟與台南歷史的距離，一推出就爆紅，成功創造話題，銷售常缺貨，二月迄今已賣出逾六萬六千包，八月初再推出的成功啤酒，一個月左右就賣了超過三萬七千七百罐，不僅吸引國內民眾目光，也獲得不少國外遊客的喜愛。

用點心求致勝 台南古蹟景點獨賣

「至聖點心麵」包裝以孔子像搭配國定古蹟「全台首學」台南孔廟，孔子圖像為國立故宮博物院館藏、授權，結合國內知名食品公司，加上「讀書要多用點心」和「一定要致勝」的正能量口號，相當討喜；背面則是《論語．學而篇》首章佳句，再配上台南孔廟禮門、義路與孔子的簡介，背景的波浪紋理則象徵「學海無涯」的意涵。

「至聖點心麵」為台南古蹟景點獨賣，限定販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館、台南孔廟等。