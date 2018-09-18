〈南部〉稽查中油林園廠 4缺失罰26.6萬

2018-09-18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕進入秋冬空品不良季節，高市府昨天起針對林園、臨海工業區十四家石化廠、鋼鐵廠，展開為期七週聯合稽查，督促廠家注意工安及操作，首站選定中油林園廠，發現有「與許可證登載不符」等四項缺失，裁罰廿六萬六千元。

副市長蔡復進帶領環保、消防、勞檢、經發及工務等局處聯合稽查中油林園廠。蔡復進表示，稽查不以處分為目的，主要希望業者遵守法令規定，妥善操作製程設備，但有缺失必定重罰。

環保局長蔡孟裕指出，臨海及林園工業區是領有操作許可最多的地區，高市一年ＶＯＣ（揮發性物質）排放量有一萬三千噸，臨海三千二百噸、林園一千二百噸佔了大宗，最近三年處分案件又以林園一百七十三件、臨海一百一十七件最多，因此以這兩處工業區為稽查重點。

中油林園廠昨天被查出有「與許可證登載不符」、「製程設備元件洩漏」及「違反事業廢棄物貯存清除處理規定」等狀況，分別依違反空氣污染防制法、廢棄物清理法裁處廿六萬六千元。

中油石化事業部執行長吳義芳指出，石化事業部今年起採用燃料氣，不再使用燃油，並採靜電集塵，二氧化碳排放已減量，粒狀排放物也非常低，硫、氮氧化物更低於國家法令標準。

針對ＶＯＣ管制將加嚴，吳義芳說，林園廠有廿八萬個設備元件，未來將使用無洩漏性設備，降低洩漏率，且從二○一一年起陸續投資卅六億元改善空污，在改善臭味方面，儲槽系統將改為密封式，目前也規劃斥資廿一億元，汰換老舊十九號鍋爐，新建廿八號鍋爐，以改善空氣品質。