〈南部〉油污流入中芸港 漁民怒求償

2018-09-18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區中芸大排出現不明油污，造成魚群死亡，油污隨潮汐流入中芸港污染漁船，還流進社區排水，漁民氣炸要求緝凶求償。環保局表示，油污從外觀看似使用過廢油，洩漏量約四十噸，經進入石化廠查察沒有發現異狀，將進一步查明元凶。

洩漏量40噸 社區排水也遭污染

市議員王耀裕指出，居民十四日在石化四橋上聞到濃重汽油味，經通知環保局派員稽查，但沒有發現油污，直到十六日大量黑色油污突然浮出水面，環保局趕緊派人抽油，且布置攔油索防止擴散，但油污昨天還是隨潮汐進入中芸港，造成船舶污染。

魚、龜受害 昨已完成抽油作業

環保局表示，污染範圍約有五百公尺長、十公尺寬，初步估計洩漏量約四十噸，從外觀不像輕油類的汽柴油，看似使用過的廢油，且一旁的社區排水溝有約二公里長的油花污染，同樣出現魚群死亡現象，連生命力強韌的龜類也死亡。

王耀裕表示，事發地點旁就是林園石化工業區，質疑為地下管線破裂造成滲漏，廠商發現後修復，油污才沒有繼續發生，但也隱匿該起事件，要求清查附近所有廠家的地下石化管線。

進石化廠區查察 環局沒發現異狀

對此環保局表示，曾派員進入石化廠區查察，沒有發現工安或設備故障事件，但會再度進入石化區查明，並將委請警方調閱監視器釐清遭偷倒可能性。環保局昨天已經完成抽油作業。

油污污染漁船惹怒漁民，要求緝凶並求償。林園區漁會理事王其全表示，目前已有二、三十艘漁船遭污染，膠筏部分還有待統計，他說，遭污染漁船無法放網作業，還得花錢清理油污、重新油漆，損失不貲。