〈南部〉青年返台東打拚 縣府祭住宅利多

2018-09-18

〔記者王秀亭／台東報導〕為鼓勵在外縣市工作青年返鄉就業、創業，台東縣政府提出買屋、租屋優惠雙管齊下，幸福住宅五十八戶餘屋將下修認購年齡，只要單身年滿二十五歲就能認購；修繕中的勞工育樂中心，已將三樓改為住宿套房，未來將以低於市場租屋價格一半的租金（每月三千元）租予單身勞工。

已營運二十年的勞工育樂中心，兩年多前經尼伯特颱風重創，經縣府社會處爭取花東永續發展基金修繕，目前仍在施工中，台東縣黃健庭昨天勘查施工進度時表示，台東縣府近年積極招商，產業發展蓬勃，創造許多就業機會，失業率亦為全國最低，期間發現許多青年回鄉創業、就業，馬上面對居住問題，遂提出返鄉青年買屋、租屋優惠。

勞工育樂中心 將有廉價套房出租

斥資兩千六百六十四萬元修繕的勞工育樂中心，除原有功能，將開放三樓共十四間住宿套房，出租給返鄉就業，有租屋需求的勞工，每間一個月三千元，每位勞工僅得申請一次為限，為期一年，每間房僅限單身可租賃，待修繕完工後，預計明年元月開放申請，若申請人數超額，將採抽籤方式。

剩58戶 25歲以上可買

位在康樂火車站旁的幸福住宅，經多次的申請、選屋，三百戶之已認購八成，目前尚有約五十八戶，其中以二十五坪兩房兩衛型最多，還有三十八戶，三十坪三房兩衛有八戶、二十坪兩房兩衛有二十戶。

黃健庭說，縣府著手修改「臺東縣幸福住宅出售及管理自治條例」的認購年齡限制，將單身年滿四十歲下修至二十五歲，就是希望可以幫助更多台東年輕人輕鬆擁有人生的第一棟房子，待台東縣議會同意修改，最快十月就可開放申請，以回應有需求的勞工或年輕朋友。