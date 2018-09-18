〈南部〉淹水救助加碼 最高可領5.5萬

2018-09-18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市八二三水災五十公分以上家戶每戶再加碼補助兩萬元，這次南市淹水五十公分以上的家戶總計可領四萬五千萬元，一百公以上者最高可領五萬五千元。目前南市總淹水戶數已有八千多戶提出申請，市府已撥付各區公所總計二億七百多萬元。

賑災基金會比照莫拉克

社會局表示，「財團法人賑災基金會」九月十四日董事會決議特別比照莫拉克救助模式，針對八二三水災淹水五十公分以上受災戶擴大急難救助方案，每戶再發給兩萬元。

社會局表示，市府針對積淹水廿公分以上未達五十公分受災戶，每戶發放五千元慰助金，淹水廿公分以上未達五十公分具福利身分的弱勢者（低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、領有身心障礙生活補助者、經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助戶、特殊境遇家庭），每戶一萬元慰助金，以讓更多受影響災民得到慰助。

9月28日前申請

社會局統計，截至本月十六日各區公所受理申請淹水補助案件，廿公分以上未滿五十公分一般戶七○一一件、廿公分以上未滿五十公分的弱勢戶一○一四件、五十公分以上未滿一百公分家戶六七四九件、一百公分以上家戶二○五件。

社會局表示，為加速淹水補助款項撥付作業，此次淹水補助採預撥公所方式，截至九月十四日已預先撥付各區公所總計二億七四二萬元，以協助民眾儘早領取淹水補助及恢復生活。提醒符合資格的市民，請儘速在九月廿八日前向各區公所提出申請，以利公所審查及發放淹水補助。