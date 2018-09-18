〈南部〉行道樹健檢 小東路、林森路43樹列危險等級

2018-09-18

〔記者劉婉君／台南報導〕避免行道樹因病害而無預警倒伏傷人，南市工務局委託嘉義大學都市林研究室為南市行道樹健康「把脈」，目前已針對小東路上的鳳凰木及林森路的椰子樹共三一九株，完成初步檢查，發現小東路有十一株鳳凰木、林森路三十二株椰子樹因樹幹有腐朽或空洞情形，屬危險等級，本週將進一步確認樹木內部結構狀況。

319株鳳凰木、椰子樹 完成初檢

工務局公園管理科長林玉茹表示，此次是南市第一次以大規模的方式委託樹木專業團隊對行道樹進行健檢，選擇從小東路與林森路優先辦理，主要是因為這兩條都是南市重要的道路，人車往來密集，而鳳凰木較易感染腐朽菌、椰子樹的樹體高大，萬一倒伏易造成危險。

危險樹木將進一步檢查再處置

調查團隊初步以目視、靜力與應力波儀檢測，小東路及林森路共有四十三株樹木被評估為危險等級，將進一步分別以鑽孔抵抗儀與生長錐檢測，透過數據判讀樹木內部結構狀況，再視實際需求給予適當的安全處置。

林玉茹指出，棲地不良、樹勢不佳、病蟲害都可能影響樹木生長，南市的行道樹大約有十六萬株，數量龐大，受限於經費、人力及專業性，平時難以對每株樹木進行詳細的監管，因此委託專家進行結構檢查以彌補不足之處，除了小東路及林森路之外，未來還會陸續擴充至其他路段。