〈南部〉《高雄》停車場微滯洪 議員促民營改善鋪面

2018-09-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市民營停車場超過六百處，絕大部分使用水泥鋪面、無法透水，一旦發生豪大雨，四周常出現積淹水，地方建議修改民營停車場申請規範，並考慮獎勵綠化，以達微滯洪效果，交通局允諾研議。

多水泥鋪面 可調整為植草磚

極端氣候衍生強降雨，動輒導致城市出現積淹水情況，也讓各界開始關注海綿城市、微滯洪等措施。議員張豐藤昨在交通部門質詢指出，他注意到許多民營停車場採用水泥鋪面，使得原可透水的地表無法吸納雨水，且一旦降雨過多，瞬間水量只會往停車場四周擴散，造成道路排水負擔，進而出現積淹水。

張豐藤彙整相關數據，高市民營停車場共有六二四處，初步估算約有三萬坪空間，如果能調整為如公營停車場的植草磚或設置綠化空間，必能吸納一定雨水，達到微滯洪效果。

他建議交通局調整民營停車場申請規範，可參考新加坡停車場一定比例綠化的規定，或設置相關獎勵誘因，讓業者在建置停車場時，更有環保效益。

市府研議調整 符合環境需求

交通局代理局長黃萬發表示，以往確實沒有相關誘因，後續會研議民營停車場申請條件調整方向，更符合環境需求。

交通局統計，目前全市民營停車場有六二四處、公營一九九處，民營多為水泥鋪面，公營幾乎都採植草磚或綠帶。

交通局說明，民營業者建置停車場，主要是在地價稅上可獲優惠，考量成本、效率等因素，多數會採水泥鋪面，也比較好管理；鑑於極端氣候影響與城市發展方向，後續確實應調整相關規範，讓業者有意願設置具吸納部分雨水功能的停車場。