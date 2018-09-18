〈南部〉鳳山火車站停車場 無法同步啟用惹怨

2018-09-18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化不到一個月將通車，鳳山火車站規模不輸高雄車站，是高市首座結合停車場的火車站，但停車場因工程影響，無法同步啟用，地方認為停車不便，要求鐵道局提出解決之道、市府協助改善，避免造成停車亂象。

鐵路地下化10月14日通車

鐵道局表示，重視地方民意，將配合市府規劃；市府交通局認為中間圓環可納入評估，加上協和路總計七十個車位，將協調鐵道局等單位，近期辦理道路會勘，提出停車場替代方案，改善地方停車位不足情況。

鳳山區人口數是高市各區之最，鐵道局打造鳳山火車站，是高市首座結合停車場的火車站，站體規模與高雄火車站相當，目前工程已經完工，配合高雄鐵路地下化將於十月十四日通車。

牴觸戶未拆 道路開闢受影響

由於鳳山火車站周邊腹地小，鐵道局目前委外經營機車停車場，可停五百多輛機車，但民眾表示經常爆滿，記者昨實地走一趟，整個停車場塞爆，甚至還停到車棚外。

鐵道局因應地方停車需求，規劃地下三層停車場，可提供一千三百廿個停車位，包括二百五十個停車位、六百五十個機車位、四百廿個自行車位，不料通往停車場的道路因牴觸戶未拆，造成道路開闢受影響，停車場無法如期啟用。

停車多亂象 相關單位將會勘

當地曹公里長翁國忠表示，政府做事應該通盤考量，且必須一次到位，不能只做半套，徒增地方困擾，衍生停車亂象；議員陳慧文說，火車站通車卻不啟用停車場，造成交通亂象，影響民眾搭車意願，可考慮鳳山商工校園、團管區土地等，改善地方缺乏停車空間困境。