〈南部〉大武之心南迴休憩區 預計明年底完工

2018-09-18

〔記者張存薇／台東報導〕台東南迴新亮點「大武之心南迴休憩區」招商成功，縣長黃健庭昨天指出，已確定由南仁湖企業得標，休憩區未來將引進連鎖咖啡、速食店，成為南部進入台東縣第一個重要門戶。

列前瞻建設 斥資1.8億

台東市經南迴到高屏地區車程要兩、三個小時，沿途沒有大型休憩據點，黃健庭指出，南迴公路截彎取直工程預計一年多後完成，預計經南迴到台東民眾、遊客將大幅增加，大武之心南迴休憩區將可配合提供服務，也是南部進入台東重要門戶。

「大武之心」列入中央前瞻基礎建設計畫，工程經費一﹒八億元，預計十月公告、明年底完工，休憩區預計設停車場、可供十四輛大型遊覽車、兩百輛小客車及八十輛機踏車停車使用，另興建地上兩層建物，包括生活賣場、物產展售中心、景觀餐廳、海景咖啡廳、戶外座椅區、海景瞭望台及公共廁所等。

南仁湖得標 租期為七年

縣府財政及經濟發展處指出，興建完工後，將交由南仁湖經營，租期為七年，表現良好可優先續約兩年。而南仁湖回饋台東縣土地及建物租金每年將超過百萬元，另每年經營權利金為營業額的一％。

財經處強調，休憩區除提供一般餐飲、伴手禮服務，也規定一樓的廿％空間須展售在地農漁特產品、文創商品，南仁湖已與十家以上在地業者簽訂合作意向書，每季也必須提出在地生鮮農特產品展售活動。