〈南部〉世界級生態畫面 滿州字紋弓蟹溯陸大爆發

2018-09-18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島近期正值幼蟹（大眼幼蟲）從海口回溯陸地時節，滿州鄉港口村生態解說員古清芳等人，近日發現字紋弓蟹幼體在大雨過後出現大量回溯，數量粗估逾十萬隻，小螃蟹密密麻麻爬行的生態奇景，吸引生態愛好者爭睹拍攝。

雨水助字紋弓蟹幼體 沿河口上岸

當地居民俗稱「扁蟹」的字紋弓蟹，屬於恆春半島常見陸蟹種類，但下海產卵時間點一直是學界的謎團，公、母蟹夏季從陸地避開各種危機，利用河川大水豐沛時前往海中交配釋卵後，近期正是孵化幼蟹回溯上岸成長季節，適逢八二三豪雨及「山竹」颱風接連帶來的豐沛雨水，有助於幼蟹沿著河口上岸，字紋弓蟹幼體也迎來近年最大規模的回溯奇景。

「往年都是一小群，今年大爆發的壯觀畫面，有如觀賞專業生態頻道！」鄉民阿雅說，滿州港口村的陸蟹生態從夏季蟹媽媽過馬路，寄居蟹換新家，一直到秋季的幼蟹回溯，堪稱是世界級的生態畫面。

字紋弓蟹幼體（大眼幼蟲）回溯是陸蟹生活史的一個階段，每年後灣、南灣、砂島、大灣等區域都有紀錄，但量體有大有小，今年的畫面實屬罕見。

晨昏出現 盼民眾重視生態保育

墾管處保育課認為，今年回溯大量爆發，與日前連續雨勢造成河海交接的鹽份變化，幫助大眼幼蟲更容易回溯上岸，牠們通常會在太陽日曬不強的晨昏往上游走，能夠看到這樣的奇景是大自然恩賜，也期盼民眾更重視生態環境保育。