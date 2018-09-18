〈台北都會〉走向多功能 台北網球中心商場化

2018-09-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕斥資近廿億元興建的台北網球中心營運至今半年，因網球運動人口不多，室內球場陸續改做健身房、舞蹈教室，避免淪為蚊子館，台北市體育局同意戶外球場開放至晚間十點，並放寬網球中心朝「多功能」使用，廠商與超市龍頭全聯談妥，近期將進駐，也規劃引進美食餐廳，網球中心逐漸商場化，民眾正反意見不一。

資深網球教練陳名米表示，大量運動後，難免會肚子餓或口渴，若有商店、餐廳的設施，對運動員來說很方便，就像小巨蛋周邊有餐廳，只要不把網球場地減少，還能增加額外收益，都會正面看待。但有球員認為，有餐飲一定會影響環境整潔，若沒徹底打掃，恐會有蚊蟲，環境清理要多注意。

坐落於內湖區民權東路六段的台北網球中心，總面積五公頃，設有中央球場四千席座位、第一球場有一千席座位、四個室內及十個室外球場，今年二月十日起委外營運。

體育局長李再立說，網球中心每月支出至少四百萬元，廠商目前平均每月收益三百九十萬，所以跟里長爭取後，戶外球場開放到十點，比照室內球場，也會多功能使用，例如當時審查不准辦大型演唱會，但同意做小型簽唱會。

體育局官員說明，市府有意讓網球中心多元化使用，因此網球中心除了有健身房、飛輪教室及羽球場等專業運動設施，全聯進駐後，吸引人潮，提升親民度，未來也規劃舉辦不定期市集活動，成為內湖區生活新據點。

廠商還透露，網球中心將以平價、親子的多元化經營，球場、健身房比照運動中心收費，不久後也引進知名的美食餐廳以及快速理髮店，打造為商場，並利用市集推出親子活動，成為親子出遊首選之處。