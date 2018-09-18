〈台北都會〉小野任柯競選總幹事 遭質疑行政不中立

2018-09-18

〔記者周彥妤／台北報導〕爭取連任的台北市長柯文哲，近日證實競選辦公室總幹事一職由作家小野（李遠）出任。但多位北市藍綠議員昨質疑，小野身兼北市影視音實驗教育機構校長、北市文化基金會董事長，有違行政中立，決議要求謹守該原則，並認為小野應請辭市府任命職務；小野表示，十一日起兩邊職務就開始請假，行政程序皆完備，亦無疑義，預計請假至選舉結束。對於小野只請假不請辭，教委會召集人、國民黨議員陳重文表示，若議員無法接受，市府就要承擔預算遭杯葛的風險。

兼影視音教育機構校長、文化基金會董座

北市議會教育委員會昨下午審查預算，審查前，國民黨議員王鴻薇率先表示，小野是影視音實驗教育機構校長，該校雖非體制內學校，但仍是北市府成立，學校一定要謹守行政中立，「若大剌剌讓校長當競選總幹事，預算沒辦法審下去」，盼教委會做出決議，既然小野確定出任總幹事，就應當辭去校長一職。

同黨議員厲耿桂芳也附議說，學校嚴守行政中立，若要輔選就該辭職，這並非因人設限，而是再基本不過的原則。

民進黨議員李慶鋒則說，同意王鴻薇的說法，市府應釐清實驗教學機構是否應嚴守行政中立，若確定當然該辭，但不要變成好像是議員逼迫辭職。民進黨議員許淑華認為，這是避免以行政資源輔選，但小野除了是校長，也是文基會董事長，是否也要一併辭去，對外應有正式說詞。

教委會最後做出決議：「選舉期間，市政府及所屬各級機關、學校、基金會工作人員，應嚴守行政中立，以維法治民主精神。」

小野：已請假至選舉結束 程序完備

記者致電小野，他表示，接任競選總幹事一職前，已向柯文哲告知，自十一日兩邊職務就開始請假，行政程序皆完備，亦無疑義，預計請假至選舉結束。小野強調，不論是校長或董事長一職，他都沒有握有實際權力，不涉人事、不經手金錢，更不處理任何公文，按理他本來就不需要到議會報告，日前是因議員對學校運作有疑義才前往。

對於柯文哲選中小野出任競選總幹事，盼強化自身在選戰中的文化論述，民進黨台北市長參選人姚文智昨受訪說，柯標榜的「改變文化，從首都開始」，幾乎沒一項完成，任內文化施政，完全禁不起檢驗，對文資保存蕩然無存；姚說，小野固然令外界敬重，但不認為能對柯在文化政策有所助益。