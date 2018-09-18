〈台北都會〉整併捷運南北環、東環 姚文智推「首都大環線」

2018-09-18

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨主張，當選後要將現行台北市政府著手規劃的捷運南北環段、仍在進行可行性研究評估的東環段，整併為「首都大環線」，除納入中央前瞻計畫，並整合捷運機電系統，讓環狀線「一車到底」，省去頻繁換車轉乘，解決內湖交通壅塞；就連市長柯文哲任內的前捷運局長周禮良也現身力挺，讚姚「有魄力」。

一車到底 省去頻繁換車轉乘

姚文智昨天上午偕同周禮良、競選團隊發言人阮昭雄，舉行「推動首都大環線」政策記者會。姚指出，過去卅年，台北捷運第一、二期路網已陸續完成，包括大直、內湖、南港與信義計畫區發展快速，但文湖線以東仍缺乏南北向捷運走廊，導致構成三大交通瓶頸，分別是北投至大直內湖、內湖南港科技走廊聯外以及信義計畫區至南區。

柯市府前捷運局長周禮良力挺

姚認為，要打通這三大交通瓶頸，須將原本分開的捷運南、北、東環段，整合成「首都大環線」，一併納入前瞻，「畢其功於一役」，加速推動建構首都快速交通網，「只要有魄力的首長來做，就是指日可待」。

姚：柯任內沒有一條捷運完工

姚文智批，歷來台北市長中，唯獨柯文哲任內沒有一條捷運完工，去年多次痛批前瞻計畫，面對內湖交通稱「沒救了」，到了今年要選舉，才一邊由捷運局私下向中央爭取，把南北環段納入前瞻計畫，一邊在今年三月拿出一份捷運東環段的簡報，但進度已延宕多年。姚說，自一九九九年開始，東環段相關規劃已做過五次研究，資料充足，但柯四年任期毫無實質進展，花兩千三百萬預算做路線可行性研究，卻連立案第一步的評估程序都尚未完成。

柯：捷運萬大線及東延線開工

對此，柯則回「開玩笑，我們捷運萬大線跟東延線有開工，就已經很厲害了！」

但姚文智說，目前柯市府只是將二○一四年完成可行性評估的南北環提送前瞻，不包括東環，依柯作法，未來南、北、東環機電與營運都無法整合，規劃分開進度還會更延宕，因此自己主張透過整合「首都大環線」納入前瞻計畫，以提高效率。

周禮良指出，以他在捷運局的經驗，捷運局有足夠執行力，一條捷運線三年內動工沒問題，關鍵在首長的決心，例如已納入前瞻的高雄捷運黃線、桃園捷運棕線到近日通過的台中捷運藍線，都是首長親自督導、爭取，因此進度很快。此外，目前南北環段與東環段進度相去甚遠，若分開推動及發包施工，將來機電號誌勢必無法整合，若同時有太多不同系統，可能需要頻繁上下車轉乘，讓搭乘便利大打折扣，因此系統務必通盤整合，「覺得姚文智有這樣的魄力」。

周禮良是柯文哲任內首位捷運局長，稱因生涯規劃考量，於二○一六年四月七日提辭呈生效，現職為台灣世曦工程顧問股份有限公司董事長。