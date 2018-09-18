〈台北都會〉強打政績牌 蘇貞昌：打造新新北

2018-09-18

〔記者李雅雯、陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨晚到三重區力行清聖宮參加宮慶暨平安餐會，他強打政績牌，強調會做事、有效率；另外，民進黨籍的新北市議會副議長陳文治近日在新莊區豎立看板「侯友宜在怕甚麼？」嘲諷侯閃躲辯論，吸引選民目光。

蘇貞昌在平安餐會強打二重疏洪道等政績，說明捷運北環線建設速度加快、老人假牙補助、專用垃圾袋降價等，他強調縣長時的許多政績讓人看見、讓人懷念，當選後要以能力、魄力及效率打造新新北。

由於在多項民調中，蘇貞昌在廿九歲以下年輕選民的支持度輸給對手，他表示，他的競選團隊以八年級的年輕人為主，年輕的創意、政策都讓人耳目一新，他會針對年輕人面臨的問題、需求來解決，包括就業、住宅等。

另外，陳文治最近在新莊區豎立「侯友宜在怕甚麼？」看板，嘲諷侯閃躲辯論，他表示，侯友宜應誠懇面對選民，怯於接受考驗者，如何帶領城市進步發展？

針對侯友宜要求蘇貞昌先講清楚深澳燃煤電廠等議題，陳文治說，這非常可笑，侯友宜對蘇貞昌有任何質疑，大可在辯論上提出來，而非用一堆理由搪塞；陳並說，台灣世代智庫的民調顯示，高達七成八的新北市民認為市長候選人應該辯論，他因此懸掛看板、疾呼侯友宜尊重市民，勇於接受辯論的檢驗。