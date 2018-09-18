〈台北都會〉好厝邊平台 侯友宜：找回人情味

2018-09-18

〔記者李雅雯、邱書昱、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天提出「社區好厝邊」政見，包括「二手物品交流平台」、「共乘體系、開發共乘APP」、「托幼互助平台」、「初老長照互助平台」，他表示，當選後將在社區建立各項互助平台，找回濃厚的人情味、「厚友誼」。

侯友宜說，「二手物品交流平台」讓閒置資源物盡其用；「共乘體系、開發共乘APP」媒合社區的駕駛和乘客，乘客僅需負擔部分油資或其他成本就能共乘，也就是「你的車就是我的車」概念；「托幼互助平台」、「初老長照互助平台」讓鄰里有互助機會，互相幫忙照顧小孩或長者。

侯友宜昨天也到鶯歌區建國市場掃街，他暢談「都更三箭」，要加速推動老舊建物都更；他昨晚也成立蘆洲區競選總部，表示捷運環狀線第二階段的北環線完成後，蘆洲線可直接搭到士林和內湖劍南路，並要推動蘆洲北側及南側重劃區，增建市民活動中心、醫院等。他也意有所指表示，政治屬於全民，非一黨、一家、一派所把持，頗有暗諷對手的弦外之音。

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌頻邀辯論、民進黨籍副議長陳文治懸掛看板嘲諷侯不敢辯論，他回應說，辯論的事不用急，老縣長口才好、經驗豐富，老縣長應該針對深澳燃煤電廠贊成與否？先清楚表態後再來談辯論。