〈台北都會〉同肝共苦 孝女捐肝救父

2018-09-18

〔記者俞肇福／基隆報導〕廿四歲的陳怡賢，不忍父親陳福盛飽受肝硬化所苦，孝順的她，義無反顧地捐肝救父，父女同「肝」共苦，看到爸爸重獲新生，她把父親攬牢牢、撒嬌地說：「老爸，你是我的『新』肝寶貝！」

基隆市議長宋瑋莉昨天到陳福盛家中，探視這對同「肝」共苦的父女，對陳怡賢捐肝救父的孝行再三推崇；宋瑋莉說，當今社會頻頻傳出殺母弒父的逆倫新聞，或棄養父母的不孝行為，陳怡賢的孝行讓人感動，希望透過媒體報導，讓社會充滿愛與正面的能量。

等不到換肝 住院吐血女兒才知

今年七月廿六日，六十四歲的陳福盛因身體不適到三軍總醫院基隆院區就診，後來轉診內湖三軍總醫院詳細檢查，確診是肝硬化末期，醫師建議做換肝手術，陳父不想讓家人跟著擔心，他瞞著病情，住院排隊等待換肝。

雖血型不同 醫療技術克服

陳怡賢說，八月六日到醫院探視時，驚見父親病情惡化、吐血，她才得知父親嚴重的病況，當下的想法就是「我要救爸爸」，她跑去找醫師表達想要捐肝，雖然她的血型是Ｂ型，與父親的Ｏ型不同，但醫師告知醫療技術可以克服，讓她更堅定捐肝救父的決心。

身高一七○公分、五十三公斤的陳怡賢，八月十一日早上與父親一起被推進手術室，她捐出五百八十公克的肝，歷經八個多小時順利完成捐肝手術，在三總肝臟移植團隊照護下，陳怡賢在八月廿日出院，陳福盛也在九月十一日出院。

陳怡賢昨天細述整個捐肝過程，一旁的陳爸爸感動地頻頻拭淚，不捨愛女為了救自己而挨刀；陳福盛哽咽地感謝醫師與女兒，將他從鬼門關前救了回來。

陳怡賢開心地抱著爸爸，她安慰爸爸說，「不要難過，只要看到您健健康康，跟我們在一起就好」。