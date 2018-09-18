〈台北都會〉非營利幼兒園 新北第11家揭牌

2018-09-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市第十一家非營利幼兒園、位於板橋區的大觀幼兒園昨天揭牌，招收一○六名二歲至五歲的幼兒；市長朱立倫視察表示，從二○一一年迄今，新北市公立幼兒園共增加四三一班，收托一萬一六八七個名額，公共托育中心與新北市公共托育合作聯盟共收托九千多名嬰幼兒，累計七年多來已有二萬一千多名幼兒進入公共化幼托體系。

7年有逾2萬幼兒進公幼托體系

朱立倫指出，新北市推動公托、公幼的成績斐然，已經「一都抵其他五都」，運用學校閒置空間廣設公托或公幼的經驗成功，中央光用「速食麵」的金錢補助，反而引起私幼業者反彈，政府推動準公共化或公共化幼托政策一定要齊頭並進，除了金錢補助之外，也要把學校的閒置空間變成非營利幼兒園或公立幼兒園。

他強調，推動準公共化幼托政策必須雙管齊下，光靠補助不能解決問題，六都與已經實施準公共化的十五縣市差距很大，雙北情況又與中南部不同，這都是中央訂定政策時要檢討的。

朱立倫昨天與幼兒園孩童共同使用3D列印筆製作太陽手環，鼓勵孩子動手玩創意，培養創客精神。

教育局長林奕華表示，大觀非營利幼兒園由社團法人新北市中華國際嬰幼兒發展學會辦理，今年八月起營運，共收托一○六名二歲至五歲的幼兒，包括二歲專班共十六人，三歲至五歲混齡班三班、九十人，學費由政府負擔三成、家長負擔七成，平均每月收費六千元至八千元。

林奕華說，新北市目前開辦十六家非營利幼兒園，大觀是第十一家，其他五家已招生完畢，將陸續揭牌，非營利幼兒園多設置在公立學校內，共享教育資源。

林奕華說，例如大觀國中將校內原有的創客課程向下延伸至非營利幼兒園，讓小朋友透過觀察與思考，體驗「做中學」的樂趣。