〈台北都會〉〈市府明年度預算案初審〉議會委員會 6天審完1648億

2018-09-18

〔記者郭安家、周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕台北市政府明年度一六四八億元預算案，昨已由台北市議會民政、財政、教育、交通、警政衛生、工務等六大委員會進行初審，各委員會手上約兩、三百億元預算，爭議項目亟待交叉質問、下但書意見，議會大會才可進行二、三讀。但今年逢選舉年，委員會目前平均只有約五．八天初審檢視預算有無弊端，平均一小時要檢視八億元預算。

平均1小時要檢視8億元預算

公民監督行動聯盟執行長張宏林表示，各地方議會委員會迄今還未開放轉播，預算把關都不及格，連助理、公民團體也無法列席關鍵委員會；選舉年到更荒唐，議員為了自己選舉，過去已不認真審查預算，如今台北市長柯文哲與國民黨參選人丁守中選情未明朗，更擔心議員不敢認真刪預算，怕刪到以後要用的錢，議員監督角色也已混淆。

公民監督聯盟批選舉年更荒唐

根據到昨為止議會所排的委員會行程，六大委員會全部共卅五個工作天、一五三．五小時初審預算，平均各委員會只有五．八天初審兩、三百億元預算。比較前市長郝龍斌第二任期逢二○一四選舉年狀況，當時六大委員會共有五十七個工作天、一八七．五小時初審預算，雖時間較今年餘裕，但仍被批評僅小砍五．一四億元、○．三二％預算。

選情未明朗 憂議員不敢刪預算

預算由議會各委員會分別初審完畢後，委員會通常會下但書、附帶決議、或預算打折、刪除預算至一元等決議，預算接著可進入議會大會進行一、二、三讀，所以各委員會意見相當重要。不過，二○一四年議會還有八次大會審查預算、今年也只剩六次大會，今年十月五日將休會，讓議員們跑選舉。

昨議會五個委員會審預算，其中工務委員會第一召集人王欣儀主持會議，議員們花一小時討論還要不要審議公共工程單價，有議員擔心為市府背書單價，也有人認為審議並無意義，最後仍暫擱此事、議而不決。王直說，「拜託大家！今年是選舉年，大家要拚連任」，若不趕快下結論，排擠後續審查時間無法精確審預算，也是閹割職權。

至於財政委員會則僅討論議員提案，民政委員會則決議將台北市長柯文哲十億元第二預備金暫擱，所有議員皆簽到出席，但也有人簽完就走，留下兩、三位議員孤伶伶審預算。有市府公務員擔心，現在議員每天有一、二十場行程，怕忙選舉無暇開會，但焦急的是委員會一召們，被綁在議會無法跑選舉，還擔心預算審不完。