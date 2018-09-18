〈台北都會〉視察前瞻建設 徐國勇：挹注新北27億

2018-09-18

〔記者邱書昱／新北報導〕內政部長徐國勇昨天到淡水區視察前瞻基礎建設計畫，他以日前的豪雨淹水為例，凸顯前瞻建設的排水改善、道路品質、公有建築物補強的重要性，中央已核定給新北市的補助款有廿七．一九億元，期許中央、地方充分合作，加速推動各項建設。

徐國勇指出，受到極端天候影響，導致瞬間的強降雨，他日前視察中和區的自強國中、自強國小透水舖面海綿建設，有效減緩當地的淹水狀況；此外，軌道、硬體建設以及淡水的觀光等，透過前瞻計畫都獲得幫助。

徐會勘淡水海關碼頭園區

新北市府副秘書長林祐賢表示，市府已再度提出十五件補助計畫，包含淡水河、雙溪河、東北角等河系整治及水環境營造、各區雨水下水道系統及重要道路、橋樑新闢工程等。

徐國勇也到淡水海關碼頭園區會勘，以前是海巡單位的營區，目前已將圍牆拆除並加設照明設施，成為熱門的打卡景點，未來規劃從淡水捷運站經過海關碼頭至漁人碼頭，開闢道路、自行車步道環境，增加附加價值。

內政部官員指出，前瞻建設補助新北市約廿七．一九億，包括提升道路品質九．一三億元、全國水環境改善計畫補助約十億元、縣管河川及區域排水改善補助經費約二．五一億，以及公共服務據點整備補助經費一．三五億等。

內政部表示，「全國水環境改善計畫」完工後可提升中和、土城、板橋、永和及新店等地區的污水接管率，「縣管河川及區域排水改善」將改善板橋及淡水地區淹水情形，「城鎮之心工程計畫」改善或新闢公園綠地及開放空間，「公有危險建築補強重建」提升公有建築物的耐震能力。