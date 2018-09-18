〈北部〉民眾付郵資 i郵箱送弱勢物資

2018-09-18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭郵局將「i郵箱」服務結合公益活動，民眾至郵局窗口索取免費紙箱及心願卡，再利用「i郵箱」完成包裹交寄，郵局就會將裝有價值約三百元的愛心包裹，寄給縣內弱勢團體，民眾僅需負擔四十八元郵資就能做愛心。

宜蘭郵局結合電商物流

郵局結合電子商務跟物流系統推出「i郵箱」，提供廿四小時自助郵寄服務，不僅方便民眾寄信、也減少郵差空跑的人力浪費，宜蘭縣目前有十二座「i郵箱」，預計三年內設置九十座。

「i郵箱」今年上路，宜蘭郵局為推廣業務，首度與公益活動結合，特別訂製免費紙箱及代表食品、日用品、文具組等三種物資的心願卡。

宜蘭郵局表示，民眾至郵局櫃台索取紙箱及心願卡，將心願卡裝入紙箱，填寫捐贈單位後，再利用「i郵箱」完成交寄，郵局就會寄送一箱價值三百元的愛心物資，給縣內弱勢團體，民眾只需負擔四十八元郵資就能做公益。

活動昨天開跑，宜蘭縣社會處率先響應，由社會處內職員交寄一百件郵箱；社會處長楊秀川指出，縣府會協助配合，除弱勢團體，也會將部分愛心物資箱轉贈給弱勢家庭。

活動即日起至卅日截止

宜蘭郵局局長周昆法說，公益活動預計捐贈四百份物資，捐贈團體包含幸夫愛兒園、蘭馨婦幼中心、宜蘭家扶中心，以及社會處評估為經濟弱勢的邊緣家戶，活動從即日起至九月卅日。