〈北部〉《花蓮縣鄉鎮市長選舉—瑞穗鄉選情分析》拚連任實力強 挑戰者有家族奧援

2018-09-18

記者游太郎／專題報導

花蓮縣瑞穗鄉下屆鄉長選舉，共有二人參選，由國民黨提名的現任鄉長陳進光，對決捲土重來的前縣府秘書許德志，兩人實力相當，戰況勢將激烈。

獲國民黨提名的現任鄉長陳進光，曾任三屆鄉民代表、代表會副主席，陸軍官校專科二期畢業，上尉退伍後，不僅在黃復興黨部替地方榮民服務，累積了堅強的實力，父親陳勤新從鄉公所農業課長退休，家族經營養豬場，退伍後由他接手，也加入肉品運銷合作社會員，熟悉農民心聲，加上鄉代及副主席歷練，本屆鄉長以人和為重，實力較上屆更為堅強。

陳進光雖然是國民黨籍，但個性海派，獲得許多不同黨派的支持，尤其和同時爭取連任的玉里鎮長龔文俊兄弟情深，任內和玉里鎮經常共同行銷，讓瑞穗鄉知名度大增，政績也獲得鄉民肯定，無疑是連任的大利多。

無黨籍許德志曾任前縣長傅崐萁秘書，其父許榮盛曾任鄉長，上屆鄉長選舉，僅以些微票數落選，這次再度挑戰陳進光，除了個人不認輸的因素外，因為父親曾擔任鄉長，在鄉內擁有龐大人脈，在家族、親友支持下，來勢汹汹，外界評估有一搏的實力。

許德志的父親許榮盛，以「赤腳鄉長」形象，親切感十足，兩屆任滿後，上屆鼓勵當時在縣長室擔任秘書的兒子「代父出征」，希望延續家族的政治影響力，今年才四十二歲，擁有年輕、形象清新的優勢，又有家族支持，實力不容小覷。