〈北部〉公投選務大挑戰 2400人待招募

2018-09-18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕五合一選舉十一月廿四日投票，今年合併公投舉辦，選務工作複雜，部分公教人員憂心開票冗長，參與意願不高；雖然地方選舉部分，人力已招募逾九成，但公投領票、圈票等選務工作，還有二千四百人待招募；宜蘭縣選委會表示，確定開票模式後，會找時間模擬開票過程與時間，並協助解決人力荒。

開票時間冗長工作複雜 公教參與意願低

選罷法規定，投開票所主任管理員、主任監察員須為公教人員，管理員及監察員，則要有一半人數具備公教身分；一天工作津貼依序為三千八百元、三千一百元、二千五百元及一千七百元。此次大選合併公投舉辦，雖然公投成案數還未定，但已影響選務人員招募；蘇澳鎮公所民政課長崔明嵩坦言，往年選舉在登記完成後，選務人員就可招募完畢，但這次直到現在選務人力還有缺口，「招募比往年難！」

崔明嵩解釋，人力招募困難，除憂心開票時間冗長，公投也增加選務工作複雜性，導致公教參與意願低，甚至有人登記後打退堂鼓，他們只能動之以情。

宜蘭縣共有三九九間投開票所，地方選舉部分，預估選務人員需四千五百七十一人，目前已招募逾九成；但公投領票、圈票處與地方選舉分開，依中央選舉委員會規劃，各投開票所還需增加六名人力，全縣預估還得再招募二千四百名選務人員。

各投開票所人力配置 宜縣選委會今討論

「時間緊迫！」宜蘭市公所民政課長林正財說，宜蘭市有七十八間投票所，地方選務人員現仍短缺約約一百人，至於公投，因中選會還未通知，至今還未招募，能否短時間招募完畢，是很大的挑戰。

宜蘭縣選委會表示，二○一四年大選宜蘭約在晚間八點半就結束開票作業，今年因合併公投，開票時間確實會比較晚，不過，各投票所開票時間不一，要視開票當天情況而定。

縣選委會說，中選會預計今天討論公投開票、唱票方式，以及各投開票所人力配置，待中選會公布後，就會通知各鄉鎮市公所招募選務人員，也會舉辦模擬投票，實際演練開票時間，解除選務人員的疑慮。