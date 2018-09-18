〈北部〉竹市、苗縣焚化爐歲修 竹東垃圾場拉警報

2018-09-18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹市、苗栗縣焚化爐即日起歲修，新竹縣垃圾清運大受影響，竹東鎮長徐兆璋表示，垃圾場暫時堆置垃圾量已達七千公噸，如果不能順利去化，預計年底會「堆到爆掉」。

鎮長：若不能順利去化 年底會爆掉

新竹縣環保局說，根據他們統計其實竹東垃圾場暫時堆置的垃圾量大概是四千七百五十公噸，在焚化爐歲修期間雖然會持續堆置，但這段期間的全縣可進場焚化垃圾量仍有一百二十到一百三十公噸，會視各鄉鎮市狀況機動協調，盡量減輕竹東鎮垃圾場的負擔。

環局：視各鄉鎮市狀況 機動協調

環保局表示，因應焚化爐歲修，新竹市十六日起將原本代燒竹縣一百五十公噸垃圾量，提前控管為一百公噸至十月二十五日；苗栗縣竹南焚化爐也擬自十六日起，將代燒竹縣的六十公噸垃圾量控管為三十公噸，並預計二十四日起到十月九日再降為二十公噸。

徐兆璋說，過去這幾年來，每年兩次焚化爐只要歲修，竹東垃圾場「暫時堆置」的垃圾量就會增加，現在已堆到地磅站的駁坎下面，眼看就要堆到地面上來了，他估計堆置量已有七千公噸，若後續垃圾去化不順利的話，垃圾場在年底就會「堆到爆掉」。

竹縣環保局表示，針對在竹北、新豐掩埋場堆置的一萬七千三百公噸垃圾，已準備打包垃圾計畫來協助減量，對於在竹東鎮垃圾場堆置的垃圾，也會設法尋求其他方案來協助減量。

徐兆璋說，垃圾打包並未讓垃圾減少，只是透過壓縮包裝的方式讓垃圾看起來比較少而已，這種作法對竹東垃圾場目前垃圾已經堆積如山的狀況沒有幫助，趕快找到焚化爐可以加量運去焚燒才是真正有效的解決方案。