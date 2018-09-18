〈北部〉自辦重劃1.2平方米地400人持分 被疑灌人頭

2018-09-18

〔記者李容萍／中壢報導〕觀音草漯第五期地主自辦重劃區出現一．二平方公尺土地被贈與給近四百人持分，國民黨桃園市長參選人陳學聖與中壢區、觀音區市議員參選人梁為超、江承洲召開記者會，質疑有掛人頭之嫌，企圖以此綁架重劃區內七十三．三九公頃、其他六五四名地主的重劃主導權，嚴重影響地主權益，市府卻放任讓審查過關。市府對此表示，這些地主資格沒問題，但不能參與投票，對重劃案不會造成影響。

陳學聖說，觀音區草漯第五期重劃區為地主自辦重劃，須經過全區土地所有權人的半數以上同意才能取得自辦重劃的權利，其中樹林子段過溪仔小段六十一之五十八地號，僅為一．二平方公尺的土地，卻有近四百名地主，且遍及雙北市、屏東、花蓮、金門、南投、新竹等地，根本就是鑽法律漏洞，市府審查時未詳加調查，無視民眾的舉報，涉嫌帶頭炒土地。

地政局對此表示，草漯第五期重劃區是地主自辦且已組籌備會，並非市府主辦，確實有小筆土地有眾多地主的情形，而依法只要在籌備會成立一年前取得土地，都得列為地主，這些地主的資格沒問題，類似這種小塊土地以多人持分、灌人頭的作法，將會造成實質的不公平與地主意見表達的扭曲。

地政局：這400人不能投票

地政局強調，為防止不法或影響多數地主權益，已與籌備會達成決議，這近四百名地主不能參與投票，也不能反對籌備會做成的決議，對重劃案不會有實質影響。