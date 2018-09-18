〈北部〉Terry Fox Run公益路跑 22日龍潭登場

2018-09-18

〔記者許倬勛／龍潭報導〕紀念加拿大抗癌英雄的「Terry Fox Run」國際公益路跑，在全球五十餘國舉辦，迄今有卅一年歷史，台灣站去年首度在桃園舉辦，廿二日將在龍潭區漢英高中舉辦第二場，分為五公里及十公里組，活動免費，持續接受報名中。

加拿大青年Terry Fox從小是運動好手，十八歲時因罹患骨癌而右腿截肢，他深知癌症患者的痛苦，決心要為病友募集治療與抗癌研究經費，廿一歲時靠著義肢展開橫越加國東西岸的路跑，但在半途因癌症擴散惡化，不久後病逝。Terry Fox共跑了一四三天、五三七三公里（平均每天四十二公里，等同一個全程馬拉松），募得兩千四百萬加幣。

漢英集團總裁駱展龍表示，Terry Fox一九八一年六月病逝，同年九月十三日，卅多萬加拿大人受他義行感召、同步在七百多個地方舉辦「Terry Fox Run」公益路跑，至今已為癌症研究募得二百餘億元經費，是加國的重要活動。

活動免費 當日可現場報名

漢英高中獲Terry Fox基金會授權，去年首度舉辦台灣桃園站路跑，駱展龍說，此舉意外獲得加拿大官方的注意，促成桃園市與溫哥華市正規劃締結姊妹市。今年的「Terry Fox Run」國際公益路跑廿二日登場，持續接受報名及當日現場參加，活動免費。相關資訊可查詢漢英高中官網（http://www.hhs.tyc.edu.tw）。