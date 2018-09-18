〈北部〉暑假學生出遊多 桃市8月吊扣駕照倍增

2018-09-18

〔記者陳昀／桃園報導〕市府交通裁決處指出，今年一至七月執行吊扣駕照平均每月為六一一件，八月突然暴增、達一四四九件，由於吊扣駕照的要件為半年內被違規記點六次以上，交通裁決處分析，很可能暑假大專院校學生出遊多，加上不少畢業生新手上路，因而違規案件集中在八月被執行吊扣。

前7月每月611件 8月1449件

現行的裁罰標準對部分交通違規除了罰鍰，還有一至三點不等的違規記點，半年內累積滿六點得吊扣駕照一個月，而交通裁決處發出裁決書後還有一個月的陳述期，再由駕駛人交回駕照執行吊扣。

市府交通裁決處長張丞邦指出，闖紅燈、逼車、蛇行、拆除消音器等違規項目得記三點；超載貨物超重、超載乘客等記二點；超速、違規停車、行車未保持安全距離記一點，而常見的違規是闖紅燈，今年到目前累計已有七萬一一三一件。

張丞邦表示，各類別違規記點點數不一，每個駕駛人違規的頻率也不同，很難斷定集中在八月的原因，交通裁決處除了每月由電腦進行統計，每半年也會執行一次人工清查，可能因此而件數增加。

剛畢業的駕駛新手也不少

交通裁決處人員說，七、八月適逢暑假，又緊隨畢業季，可能是有不少剛考到駕照的新手駕駛因經驗不足而違規，也可能是暑假學生騎車、開車出遊多被取締，尤其闖紅燈得記三點，因此很快就累積點數而被吊扣駕照。

交通裁決處統計，與記點相關的交通違規項目闖紅燈，今年至今已累計七萬一一三一件、佔六．四％，居違規排行榜第五名；全市交通違規前三名依序為eTag逾期未繳廿五萬九九六五人、佔廿三．三四八％；超速十八萬二二一二件、佔十六．三六％，違規停車十七萬二八一四件、佔十五．五二％。