〈北部〉裕隆三義二廠 環評初審通過

2018-09-18

環團批業者未提石虎有效保育方式

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕裕隆汽車公司於苗栗縣三義鄉的二廠興建案，昨舉行第三次環評專案小組初審會議，裕隆公司針對可能造成的生態影響，尤其衝擊石虎棲地提出改善報告，但石虎保育協會批評，裕隆始終缺乏棲地破碎化量化分析，無法提出有效保育方式，藉此規避外界質疑。但專案小組環評委員討論後，最後仍建議通過送交大會審查。

裕隆：研究方法不同 會請學者協助

裕隆企業副理陳蔓嫻則強調，已以超過法規的標準進行各項研究，但各項專業研究方法不同，針對協會提出的建議，裕隆會再請學者協助，盡力滿足協會要求。

裕隆企業為增設車輛測試驗證道，擬於三義鄉西湖村興建卅五．七公頃的二廠，裕隆強調，雖該地屬企業私有地，但因牽涉生態等公眾利益，故多次聘請專家學者協助，並以漸進式開發，採「迴避、減輕及補償」措施，更積極採用「利他」對環境友善的對策。

但石虎保育協會認為，過去兩次小組會議即針對噪音影響、食物鏈生態、棲地破碎化等議題，建議裕隆協請專業學者進行分析，然而裕隆卻始終無法提出具體量化分析，即做出對石虎捕獵生存無顯著影響的結論，說服力不足，痛批裕隆無誠意。

石虎保育協會理事長陳美汀表示，若未針對石虎棲地破碎化進行量化分析，將難找到問題癥結，遑論後續的保育做法。

儘管雙方仍未達共識，且環評委員針對噪音檢測、污水處理、生態箱涵及開發方向仍有疑慮，但最後主席仍決議建議通過，送出小組審查，未來裕隆針對環委建議進行補正後即送大會審查。