〈北部〉竹市明年總預算 歲出逾204億

2018-09-18

歲入出差短10.5億 將舉債彌平

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府明年度總預算出爐，繼今年度總預算首度突破兩百億大關，明年度的總預算，歲出編列二○四．三億餘元，歲入編一百九十三．七億餘元，歲出歲入相抵差短數為十．五億餘元，將舉債彌平，其中，歲出資本支出預算近四十六億元，占歲出總預算的廿二．五％，較今年高出七億元，也創下近十年新高。

歲出資本門近46億 創10年新高

市府主計處表示，明年度總預算歲出為二○四．三億餘元，較今年度二○三．八億餘元多出四千五百○萬元，增幅為○．二二％，其中，經常門包括人事費及公勞健保政府負擔款、公教人員退休撫恤和各項補助、預備金共一百五十八．三億餘元，占歲出總額為七七．五一％，較今年度經常支出少六．五億餘元，以公教人員退休撫恤等支出減少居多。

主要用於重大市政建設

主計處表示，明年度總預算歲出資本門預算變高，主要是用於改善道路橋樑工程、水利工程、污水下水道工程、打通瓶頸巷道及教育建設工程等重大市政建設，共列四十五．九億餘元，占歲出總額廿二．四九％，較今年度增加六．九億餘元，約增十七．九六％。

議會將於19日開定期會審議

資本支出增加部分包括公道三新闢道路工程安置拆遷戶購地費三．六一億元、新竹市東勢大排水質淨化工程及新竹市隆恩圳污水截流工程一．七五億元、市立棒球場新建工程第一期經費一．八四億元、新竹漁人碼頭水環境改善計畫二．五三億元與補助中小學冷氣設備一．五億元降溫計畫。

主計處表示，已將明年度總預算書送交市議會審議，市議會定期大會十九日開議，只要市議會審議通過，即可執行相關計畫案。