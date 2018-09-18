〈北部〉打造溫泉街 羅浮溫泉區鑿第二口井

2018-09-18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府投入五億元開發的羅浮溫泉區，今年一月啟用，風景區管理處統計，每日平均來客數約一千三百人至一千五百人，由於開鑿的第一口溫泉井出水量僅能供泡腳池使用，風管處將再投入三二二四萬元進行「復興區溫泉井（第二口井）挖掘開發許可暨鑿井探勘工程」，預計年底動工，明年底完工，屆時就可引進溫泉業者開發溫泉民宿。

第一口井出水量 供泡腳池使用

風管處管理維護課課長陳加建表示，市府去年八月成功挖掘第一口溫泉井，每日出水量一一○噸，設置三大兩小的泡腳池，因夏季期間來客數不多，僅開放兩大一小泡腳池，而兩個大泡腳池使用冷泉水，讓民眾消暑，未來將視氣候變化及來客數，預計十月、十一月間會再注入溫泉水、加開泡腳池。

最快年底前動工 工期約十個月

陳加建說，雖然第一口井的出水量供泡腳池使用綽綽有餘，但若供應其他設施用水就顯不足，風管處已在羅浮泰雅溫泉公園旁另行覓地要開挖第二口溫泉井，月底將上網招標，若招標順利，年底前動工，工期約十個月。

陳加建指出，原先規劃要將現有的一個大泡腳池變更為大眾池，因會影響泡腳池使用範圍，所以在泰雅故事公園另擇地點，待第二口井開鑿啟用後，將設置一座男女共用的大眾池，並規劃更衣室等空間，讓民眾免費使用。

對於引進溫泉民宿，陳加建表示，市府水務局配合羅浮溫泉區的開發，將興建「羅浮污水處理廠」、「義盛污水處理廠」，待設備完善、泉水充裕，將召開說明會，吸引溫泉業者進駐，打造羅浮溫泉街。