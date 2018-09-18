〈北部〉大溪建原民社宅 石門水利會、桃市府合作

2018-09-18

〔記者李容萍／大溪報導〕桃園市原住民族人口數逾七萬三千人，占全國原住民人口十三％，是都會區原住民人口數最多的都市，因原住民族房屋自有率僅四成多，為給予原住民更多居住的支持，市長鄭文燦、石門農田水利會會長呂芳堅昨簽署合作意向書，將以民間參與興建方式，由水利會提供大溪埔頂地區土地，並出資興建桃園市首座原住民族專屬社會住宅。

水利會土地興建 市府包租代管

鄭文燦表示，這是全國首創原住民族社會住宅，規劃最大戶數為四十五戶，基地附近有市場、學校、原住民族文化會館，生活機能非常好，將是原住民族市民選擇住宅的首選。他感謝石門農田水利會提供土地及營建費用，以市價八折將四十五戶租給市府「包租代管」，也感謝原民會支持提供補貼，讓原住民族市民能以市價六折租金入住社宅。

鄭文燦說，市府已對原住民族市民實施租屋補貼政策，每年一千戶，每戶每月補助四千元，原住民族市民仍可申請一般市民也適用的租屋補貼政策，每年名額一萬個。在社會住宅方案中，對原住民提供五％的名額保障，如桃園第一階段約五千戶社會住宅，保障兩百五十戶由原住民優先承租。

建45戶及60個停車位 109年完工

市府原住民族行政局局長林日龍指出，社宅基地位於大溪區仁武段十三、十四地號，面積約五○九坪，使用分區為「第二種住宅區」，法定建蔽率六十％、容積率一八○％；規劃興建地上十層、地下兩層，提供四十五戶及六十個停車位，暫估設計為四房（卅八坪）十八戶、三房（卅二坪）十八戶及兩房（廿坪）九戶，今年底完成設計、發包，明年四月動工，最快二○二○年十月完工。

昨天的意向書簽署儀式，在原住民族文化會館舉行，行政院原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒受邀到場見證，立委陳瑩、大溪區長黃睿松與多位民代也出席記者會。