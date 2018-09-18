〈中部〉人間國寶林吳素霞玩南管 盼揪少年仔作伙

2018-09-18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕推動無形文化資產保存，文化部文化資產局新出版人間國寶南管藝師林吳素霞傳記，見證台灣南管藝術發展史，盼讓民眾認識傳統藝術；推廣南管藝術傳承逾一甲子的林吳素霞說，她還要繼續「玩南管」，盼讓更多年輕人認識這項藝術。

文資局指出，南管戲是古老的劇種，也稱「七腳戲」（或七子戲），另有人稱「梨園戲」等；南管戲的表演包括演唱與身段，演唱部分唱腔的幽雅與古樸，身段動作套式多樣且細膩。

出身南管世家 曾獲教育部薪傳獎

七十一歲的林吳素霞出身南管世家，四歲開始跟隨父親學習南管音樂唱腔，後又拜師梨園戲，除參與各項南管藝術演出，也在社區甚至大學開課及積極整編傳統戲劇本，定期推動展演、教育推廣及社會學術研究，曾獲教育部薪傳獎肯定。

傳承與推廣南管戲曲 獲頒人間國寶

因相較於歌仔戲或布袋戲，南管戲為相對隱性的傳統戲曲，表演人才較稀少，兼擅南管音樂與南管戲曲的林吳素霞除藝術成就獲肯定，傳承與推廣南管戲曲有成，二○一○年獲文化部頒授俗稱「人間國寶」的重要傳統藝術南管戲曲保存者。

文化部出傳記 介紹藝師的人生故事

文資局長施國隆指出，今年在全國舉辦多場文資會議，發現民眾對文化資產的認知仍嫌不足，文化部為加強無形文化資產的推廣與保存，除鼓勵地方政府積極登錄各地傳統藝師、匠師，保存人間國寶外，今年也特別將獲「重要傳統表演藝術南管戲曲」文化資產保存者的林吳素霞的故事，整理成生命史傳記《梨園戲樂︰林吳素霞的南管戲藝人生》專書出版。

施國隆說，除能讓大眾認識藝師的人生故事，也認識無形資產；未來更計畫一年出版一部人間國寶生命史料，另在文化資產園區舉辦更多如南管、歌仔戲等台灣傳統音樂與戲劇，讓大眾更認識無形文資。

南管文化傳承 林吳素霞一生使命

林吳素霞說，台灣的傳統藝術從五○年代起，隨電視興起面臨衝擊，包括歌仔戲、布袋戲及南管均受影響，甚至沒落。逾一甲子的歲月，她很幸運地能持續南管藝術的演出與教學傳習，南管文化傳承已成為她一生的使命，她還不打算停下，希望將南管藝術傳承給其他藝生，讓更多人能認識南管，更一起來開心玩南管。