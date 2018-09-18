〈中部〉環保施政評比 中市獲4A全國第一

2018-09-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中環保評比再傳捷報！台灣環境保護聯盟十七日公布去年縣市政府環保施政評量成果，台中市在節能減碳與再生能源推動等四項指標均獲Ａ級，並奪下全國第一。市府表示，台中火力發電廠減煤、汰換燃油鍋爐為天然氣還特別受到肯定。

台灣環保聯盟 公布去年評量成果

台灣環境保護聯盟追蹤檢視各縣市「環境保護」與「永續治理」表現，評比項目為「節能減碳與再生能源推動」、「公害防治」、「環境治理」及「公眾參與」四個群組，每項最高分為Ａ，總成績最高為四Ａ。

與新北、桃園並列4A級 但總分最高

市府表示，二○一七年評比結果出爐，台中在四個群組都獲得最高分Ａ級評比，總成績達四Ａ「優良」級，新北、桃園並列四Ａ級，但台中市總評分八十三分，贏過桃園市的八十二分、新北市的七十九分，高居全國第一；其中，台中火力發電廠減煤、汰換燃油鍋爐為天然氣特別被肯定。

環保局表示，市府大砍中火生煤用量五百萬噸，以及加嚴排放標準，獎勵補助企業將燃油鍋爐改為燃氣，三分之一的工業鍋爐已改為使用低污染的天然氣，也加強查緝不法排放工廠，讓台中PM2.5年均濃度與紫爆天數皆逐年下降。

環保局長白智榮指出，市長林佳龍廣邀專家學者及民間團體研商，要市府各局處配合找出各種空污成因加以改善，擬定八十六項空污減量行動方案，其中更有十九項為全國領先或首創的措施，也大力改用電動巴士等綠色運輸。

他強調，台中PM2.5平均濃度自二○一四年的廿七μg/m3逐年改善，二○一七年為廿．二μg/m3，大幅減少廿五％，優於全國平均；紫爆天數也創下近八年來新低，才能獲得NGO團體肯定，將持續為改善空品與提升環境品質而努力。