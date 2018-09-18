〈中部〉引道蓋好 浪漫情人橋終完工

2018-09-18

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市「浪漫情人橋」新建工程，十七日進行橋身及沙雕文化園區引道銜接架設作業，這「最後一哩路」完成後，等同宣告延宕多時的工程終於竣工，縣府也一掃「放羊的小孩」的污名﹗

「浪漫情人橋」是配合今年二月南投燈會活動才闢建，當時主體工程雖完工，但引道尚來不及興建，以竹鷹架作為臨時引道方式先行啟用，但因不夠穩固，且出現受損傾斜，危及大眾安全，民怨四起。

縣府允諾加快腳步興建該橋兩側引道，怎料四月間傳出承包商跳票三億元的財務危機，最後該工程也被迫停擺，興建進度嚴重落後。

該工程在八月復工後，縣府工務處長陳錫梧信誓旦旦表示，將連同橋身搖晃問題一併改善，並趕在九月底以前完工，惟因過去縣府已跳票多次，能否真正兌現承諾，引發各界關注。

陳錫梧說，當初「浪漫情人橋」的橋身因採S形彎曲造型，以致橋上人員一旦過多，橋身便可能因重心偏離而出現搖晃，現已透過斜張拉力工法改善，且今日隨著聯繫沙雕文化園區的引道，與主體橋身完成銜接後，該工程也正式完工。

該橋長約三百六十公尺、橋寬從二至四公尺不等，總工程費五千萬餘元，橫越貓羅溪聯繫左右兩岸的會展中心與沙雕文化園區，讓民眾不用與車爭道便可徒步往返兩地，進而避免交通意外發生。