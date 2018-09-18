〈中部〉嘉縣移動抽水機136部 僅6部沒問題

2018-09-18

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕八二三水災重創嘉義縣，縣府水利處長林谷樺昨在議會定期會進行災後檢討報告指出，全縣一百三十六部移動式抽水機老舊，在此次水災曝露出無法發揮功能窘境，評估汰換已達報廢年限的一百一十部抽水機，所需經費約一億六千五百萬元，中央只能補助一半經費，縣府財政困難，難以全面汰換，縣議員黃金茂說，因抽水速度太慢，以義竹鄉後鎮村為例，最低窪地區就淹了四天，他大聲疾呼，籲中央苦民所苦全額補助，解決淹水釀災問題。

壞20部 110部該換 經費1.65億盼中央全額補助

黃金茂表示，八二三水災釀災主因為急降雨，造成排水體系難以負荷，須仰賴抽水機解危，但因淹水區域太大，一個區域可分配的移動抽水機數量有限，加上抽水機普遍老舊、故障頻頻，未能發揮救災功能。

縣議員黃嫈珺說，這次朴子淹水時，有鄉親反映移動式抽水機未能持續運轉，經向水利處了解，才知道移動式抽水機因已達報廢年限，無法長時間持續使用，否則引擎可能過熱致故障難以修復，凸顯老舊移動式抽水機應更新的迫切性。

林谷樺說，縣府目前有一百三十六部移動式抽水機，八二三水災有二十部泡水損壞，一百一十部已達報廢年限，堪用者只有六部，因而這些原應淘汰的抽水機只能繼續使用。

林谷樺強調，當年中央統一購買的抽水機配備發電式引擎，由於無法全天候運轉，往往得停機休息再啟動，影響救災時效，未來計畫採購工業引擎抽水機，可二十四小時全天候運轉，訪價一部一百五十萬元，若要購買一百一十部，所需經費約一億六千五百萬元，中央只能補助一半，縣府需自籌八千兩百五十萬元，正籌措財源中。

林谷樺說，移動式抽水機一般都部署在低窪處，八二三水災有多部因水量太大而遭滅頂，日後將全面評估放置地點，必要時設置高台來放置抽水機，避免類似事件重演。