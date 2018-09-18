〈中部〉口湖建防災雷達 居民拉布條抗議

2018-09-18

〔記者廖淑玲、蕭玗欣／綜合報導〕中央氣象局預定在雲林縣口湖鄉建置「低窪地區防災降雨雷達」，昨上百名居民到雷達站預定地抗議，雲林縣府隨後強調，該計畫案未取得當地民眾同意前絕不會同意動工，並撤除工地圍籬。

氣象局︰電磁波和輻射在安全範圍內

中央氣象局局長葉天降表示，七股的雷達測站也曾引起居民疑慮，該雷達測站比現在雲林湖口要建置的防災降雨雷達功率還大、偵測範圍也較廣，但過去幾年來其電磁波和輻射值都在安全範圍內，因此湖口的防災降雨雷達更不用擔心。他可以理解在地居民的擔憂，若縣府決議要求氣象局說明，氣象局會辦說明會讓民眾了解。

中央氣象局根據防災降雨雷達網建置計畫，將在雲林縣口湖鄉萡子寮漁港南側建置雷達站，鄉民大拉白布條反對高輻射雷達站，前立委張嘉郡、雲林縣議員黃文祥、蔡孟真、口湖鄉代會主席王紫陽、鄉代王溪邊等人都到場聲援。

張嘉郡表示，她當立委時就已經向中央氣象局與雲林縣政府抗議該案，雲林縣政府卻在去年核發營建執照，罔顧居民健康與意願，儘管雷達站設置對低窪地區降雨及淹水有預警能力，但會造成居民健康疑慮，政府部門應儘速辦說明會，不該貿然施作。

黃文祥等人以屏東縣新園鄉建置類似雷達站，因距離民宅只有七百公尺遭居民強烈抗議改設高雄林園陸軍八軍團營區內，為什麼唯獨雲林雷達站選在距離村落這麼近的地方、又靠近雲林區漁會？

雲縣府︰民眾未點頭前 不會同意動工

雲林縣府建設處長林長造等人到場說明，中央氣象局建置防災降雨雷達，可讓防災救災預警時間提前一至三小時，民眾有較充分時間避難，設置地點位在都市計畫乙種工業區，土地管理人為中央氣象局，工程總造價超過五千萬元，依土地使用分區管制相關規定須先經都市設計審議通過後申請建照及相關開工許可，因居民擔心恐影響居住安全，縣府已要求輻射電磁波主管機關NCC（國家通信傳播委員會）落實把關。