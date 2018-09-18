〈中部〉玉里北平部落路基流失 明搶修完成

2018-09-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮受到山竹颱風外圍環流影響，山區雨勢不斷，造成部分路段路基流失與土石滑落，玉里鎮公所十六日啟動搶修機制，派駐機械進入北平部落等地區進行搶修，預計搶修作業將在十九日前全數完成。

颱風山竹雖未登陸台灣，但外圍環流威力強勁，中央氣象局針對全台九縣市發布大雨、豪雨特報，花蓮地區也列入局部豪雨警戒區域，各鄉鎮市針對轄內土石流潛勢溪流，紛紛進駐人力進行災害防範，盼能降低風災損害。

調派小山貓機具完成搶通

玉里地區因受到山竹颱風影響，連日大雨造成部份地區停電，泰昌里北平社區也因簡易自來水進水口遭掩埋，發生缺水災情，鄉公所第一時間聯繫電力公司、消防隊等單位搶修並緊急提供民生用水因應，十六日起也啟動勘災與搶修作業，針對道路受損部份進行搶通。

玉里鎮公所建設課長蔡良洋說，嚴重受災情況以山區產業道路為主，平地道路災情較單純路段，已在十六日調派小山貓等機具完成搶通，但因雨勢不斷，對於積水未退的大禹公墓前路面及大禹十七鄰靠近諸佛寺等路段，僅能進行封路，待積水退後將陸續恢復通行。

公所將爭取經費災後復建

玉里鎮長龔文俊表示，目前除要求里幹事持續完成災情查報外，公所也展開道路搶修，並派清潔隊協助清除三民路段倒伏竹子，恢復道路暢通，同時北平部落簡易自來水取水口土石掩埋部份，昨已派人員、機械進入搶修，盡速讓民眾恢復正常生活；至於災後復建工程，已依規定陳報上級爭取經費復原。