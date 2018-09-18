〈中部〉加強瞬間排水 市府推透水地磚

2018-09-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕致災性豪雨頻率增高，台中市採行「透水地磚」等先進工法，通過豪大雨考驗。市議員王立任昨日說，透水鋪面工法兼具排水與生態，要求全面施作。市府回應，台中地質多屬於礫石層，「透水地磚」可讓硬性鋪面最小化，加強瞬間大雨排水，將推廣至人行道等公共工程。

因應致災性豪雨頻率增高，市府目前廣泛採行可涵養水源、排除過多洪水的先進工法，包括「透水地磚」、「水撲滿」等，並增設滯洪池，讓保水防洪的能量不斷提升。文心路人行道、文心森林公園停車場、水湳中央公園、台中公園均採用相關工法，上月一波連日豪大雨，這些地點都順利通過考驗，發揮預期的功能。

王立任質詢指出，這項工法是灌漿前先鋪滿飲料杯當模板，灌漿後再把飲料杯拿掉，形成一個洞一個洞的管式混凝土層，加快排水速度，另外設置礫石樁，連接地面和地底層，讓地面的水快速吸進地底變地下水，兼具排水與生態。

建設局長黃玉霖強調，人行道與廣場都很適合「透水地磚」這種工法，底下以襯墊砂層為主，遇到瞬間降下大雨時，不會積在路面，與側溝共同發揮排水功能，如此一來可降低路面溢淹的機會。

「水撲滿」則是下雨的時候，將大量雨水暫存在地底下的儲水槽，有用水需要時，即可拿出來使用，平常沒使用時，也降低當地的地面溫度，達到水資源永續再利用，一舉兩得。