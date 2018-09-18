〈中部〉污水接管率 每年將增3萬戶

2018-09-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府持續推動污水下水道普及化，但藍綠議員昨日都在議會要求提升接管率，尤其是原縣區更應加速進行；市府水利局長周廷彰說，污水處理量由二○一四年約每日十一萬噸，提升至現在廿六萬噸，並以每年增加接管三萬戶速度成長。

市議員謝明源、邱素貞、翁美春、陳淑華質詢表示，台中污水下水道建設投入較慢，前市府每年建設經費不到九億元，雖然市長林佳龍這四年每年挹注預算超過十五億元，但至七月止，台中普及率在六都之中只贏過桃園，應找出有效的因應對策。

議員盼加快原縣區接管率

翁美春又說，原縣區污水接管率不到一％，豐原污水系統也要加把勁，儘速進行用戶接管，縮短城鄉差距；國民黨議員朱暖英則批評，這四年水利局已投入約五十五億元，卻沒大幅提升污水下水道埋設及接管率，愧對市民。

年底 將有11座水資中心處理

周廷彰回應，二○一四年全市僅五座水資中心，配合豐原水資中心今年底完工，全市將共有十一座水資中心，污水處理量可由二○一四年的每日十一萬噸提升至每日廿六萬噸，但污水家戶接管有諸多困難要克服，施工期程較長。

周廷彰也說，二○一○年至二○一四年全市接管戶數僅增加四．三萬戶，但今年四月已突破十六萬戶，接管戶數六都排名第四，年底將突破十七萬戶，新制接管率來到十七．七％，未來每年將可增加接管三萬戶，在二○二二年達成接管三十萬戶，接管率三十％的目標。