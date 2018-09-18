〈中部〉教職員任選監 南投出缺289人

2018-09-18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕距十一月廿四日投票日僅剩六十多天，南投縣四八八所投開票所選監人員，至今協調由學校教職員出任的還有二八九個空缺，縣府教育處長李孟珍在縣務會議中，建議應給教職員兩小時假返回戶籍地投票，惟民政處表示無法正式給假，副縣長認為，可人性化和彈性處理，把教職員排在戶籍地投開票所即可解決，請還未派人的學校趕緊提報。

依選罷法等相關法令規定，投開票所選務人員之中，主任管理員和主任監察員須為現任公教人員，而管理員則須有二分之一是公教人員，由於今年五合一選舉加上大選綁公投，責任繁重，讓很多公務人員擔任選監人員意願不高，經縣府秘書長洪瑞智開過三次協調會，決議縣府吸收一半的名額，其他一半的一九三一個名額，由學校派教職員擔任。

投票難 教育處盼給2小時假

洪瑞智昨在縣務會議中指稱，應由學校派任的選監人員中，目前還有二八九名未有人出任，請還未派任的學校趕緊提報。教育處長李孟珍則回應，今年無法工作地投票，希望能給學校人員兩小時假回戶籍地投票，教職員比較有意願出任。

由於民政處認為不能公然給兩小時假出去投票，副縣長陳正昇建議，給予人性化和彈性處理，儘量把選監人員安排在戶籍地的投開票所，除非是戶籍在外縣市，否則都可不用請假即能投票。

民政處︰依往例排在戶籍地附近

民政處長吳燕玲則表示，無法所有選監人員都排在戶籍地的投開票所，但依往例至少都能排在戶籍地附近，主任管理員可在投票空檔，彈性地讓選監人員個別去投票。而這行之多年的默契，就能解決選監人員投票的問題。