〈中部〉中科二林園區 賴揆︰台商投資「寶地」

2018-09-18

〔記者陳冠備／彰化報導〕懸宕多年的中科四期二林園區開發案，目前通過二階環評後正式進入設廠階段，行政院院長賴清德昨日特別南下，參加「中科二林園區開發工程與進駐廠商聯合動土典禮」，他表示，中科二林園區是吸引台商回國投資的「寶地」。

二階環評過關 廠區終動土

中科四期二林園區佔地六百三十一公頃，但從二○○九年通過後一直卡在二階環評審議，開發停滯，今年五月間，行政院終於拍板通過審議，排除高耗水、耗電的半導體和晶圓代工產業，而以精密機械與環保衛材等工業為主，目前已核准十七家廠商進駐，佔地約一二○公頃，年產值約五七五億元。

賴清德指出，中科二林園區開發已有十年之久，在環評通過之後，用水、用電沒問題，這次廠商聯合動土，即是展現行政院拚經濟決心，目前進駐的廠商總投資達到六百億元，而園區聯外道路開闢，台七十六線將延伸至二林、芳苑路段，行政院核定經費一四○億元，至於電力方面，目前彰化全力發展風力、太陽能，二林園區發展遠景可期，是台商投資寶地。

賴清德也透露，中美貿易大戰令不少台商想回台投資，要求幫忙找土地（科學園區），解決用水、用電及人力問題，中科二林園區有六百多公頃，未來還有二林精密機械園區幾百公頃工業土地開發，彰化發展令人期待。

第一期核准17廠商進駐

科技部長陳良基表示，中科四期二林園區是中部最大的科技園區，面積幾乎與竹科一樣大，目前第一期十七家進駐廠商約能創造六千個工作機會，期待整合中部智慧機械產業平台，成為進軍全球的航太相關產業的基地。

彰化縣長魏明谷說，為配合中科二林園區開發，縣府已進行交通改善工程，未來園區可串連台六十一、台十九線與高速公路連接，四通八達都很方便，未來二林鎮將變成「工業大城」。彰化縣議會議長謝典霖認為，中科二林園區的用水、用電沒有問題了，緊接而來就是人才和就業問題，希望縣府、行政院等單位能提供協助。

昨日聯合廠商進駐動土典禮，吸引近三百民眾觀禮，與會來賓有立法委員洪宗熠、陳素月、黃秀芳、王惠美、二林鎮長張國棟、中部科學工業園區中科管理局長陳銘煌、台灣電力公司董事長楊偉甫等與駐廠商代表。