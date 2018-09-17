〈南部〉《台南》二仁溪出海口 又見電子垃圾

2018-09-17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南二仁溪出海口又出現大量有害電子廢棄物！過去當地已花了六、七千萬元清理過，但高灘地底下仍埋藏有大量電子廢棄物，在海水長期侵蝕沖刷下裸露在外，令人怵目驚心。環保局表示，明天（週二）將會同相關單位前往會勘，未來也將先調查實際數量後，再進行清理。

明天會勘 調查數量清理

過去二仁溪出海口的二仁溪橋下沙洲被環保團體發現埋有大量的有害電子廢棄物，先前的已清理完畢。最近，環保團體又發現台十七濱海公路跨越二仁溪的橋下消波塊及高灘地，有大量的廢電路板等有害電子廢棄物，被海水沖刷裸露在外。

長期追蹤二仁溪電子廢棄物的台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，過去南市二仁溪畔的灣裡廢五金熔煉業曾盛極一時，留下大批有害電子廢棄物並隨意棄置，有的則埋在二仁溪堤防或沙汌內，政府花了一、二十億元才清理乾淨，但仍有漏網之魚。

他表示，最近大雨，二仁溪橋下的電子廢棄物在大雨及海水沖刷下又露餡了。過去二仁溪橋下沙洲雖然清理過，但環保單位應全面調查，須一次清理乾淨，而不是每次只清一點點。

環局︰過去遺留 非新倒

環保局表示，該局上週已和環保署南督查大隊初步前往了解，這次二仁溪橋下電子廢棄物裸露的地點，與過去清理的位置不太一樣。這次是在橋下堤岸邊，可能是因海水長期沖刷下才裸露出來。這些都是過去遺留下來的廢棄物，而非最近再棄置偷倒的。

環保局表示，過去二仁溪橋下沙洲的電子廢棄物，曾花了六、七千萬元清理完畢，當時市府工務局（土地所有人管理機關）及六河局（行水區管理機關）清出卅五包太空包的廢棄物，未來將會比照先前的清理模式，依責任歸屬，先調查當地實際還有多少廢棄物，並先行打包，再編預算進行清理。